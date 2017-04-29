القاهرة - أ ش أ

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع إجمالي صادراته خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 1.3 مليار دولار مقارنة بـ 870 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 58%.

وأوضح التقرير ربع السنوي للمجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع أغلب صادرات القطاع، وعلى رأسها الحلي والأحجار الكريمة (مشغولات ذهبية – سبائك) التي قفزت بنحو 88 في المائة لتسجل 703 ملايين دولار مقابل 373 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، استحوذ السوق الإماراتي على النصيب الأكبر منها بحجم صادرات بلغ 6ر447 مليون دولار.

وأشار إلى أن إجمالي صادرات قطاعات الصناعات المعدنية سجلت زيادة بلغت 72 في المائة لتبلغ 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 645 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016، لافتا إلى أن صادرات القطاع من الحديد الصب والصلب زادت بنحو 335 في المائة لتصل إلى 216 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار، كما زادت صادرات القطاع من الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 5 في المائة لتسجل 103 ملايين دولار خلال الشهور الثلاث الأولى من العام مقابل 97 مليون دولار، وزادت صادرات الزنك ومصنوعاته لتبلغ 366 ألف دولار مقابل 68 ألف دولار.

وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن صادرات المواسير سجلت تراجعا طفيفا خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 4 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت صادرات الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير وأدوات المائدة من الحديد الصلب لتبلغ 29 مليون دولار مقابل 58 مليون دولار.

كما أشار إلى تراجع صادرات النحاس ومصنوعاته بنحو 13 في المائة لتسجل 34 مليون دولار مقابل 39 مليون دولار، وشهدت صادرات القطاع من عدد وأدوات قاطعة وأدوات مائدة ترجعا طفيفا لتسجل 11 مليون دولار مقابل 13 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت صادرات الرصاص ومصنوعاته بنحو 24 في المائة لتبلغ مليوني دولار مقابل 3 ملايين دولار، فيما حافظت كل من صادرات النيكل ومصنوعات وخامات ومركزات وخبث رماد من معادن على مستوى صادرتهم عند 5 ملايين ومليوني دولار على التوالي.

وفيما يتعلق بقطاع مواد البناء، أوضح التقرير تحقيق زيادة بنحو 18 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 267 مليون دولار مقابل 225 مليون دولار في نفس الفترة من 2016، منوها بأن إجمالي صادرات الرخام والجرانيت ارتفع بنسبة 11 في المائة لتسجل 55 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار، احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة لها حيث تم تصدير322.7 ألف طن بقيمة 17.8 مليون دولار، كما زادت صادرات الزجاج ومصنوعاته بنحو 20 في المائة لتبلغ 65 مليون دولار مقابل 54 مليون دولار، استحوذت الهند على النصيب الأكبر منها بحجم صادرات بلغ 6.1 ملايين دولار، وزادت صادرات الأسمنت بنسبة 96 في المائة لتبلغ 22 مليون دولار مقابل 11 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى ارتفاع صادرات القطاع من المواد المحجرية والمعدنية بنحو 26 في المائة لتسجل 60 مليون دولار مقابل 48 مليون دولار، كما زادت صادرات الأدوات الصحية بنحو 15 في المائة لتبلغ 29 مليون دولار دولار مقابل 25 مليون دولار.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى تراجع صادرات السيراميك وقرميد السقوف والطوب من خزف بنسبة 1 في المائة ليسجل 27 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار بالربع الأول من 2016، وانخفضت صادرات المواد العازلة بنحو 21 في المائة لتسجل 4 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار.