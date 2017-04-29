القاهرة - أ ش أ

أشاد سفير دولة الإمارات في القاهرة السفير جمعة الجنيبي , بتنظيم واستضافة الاتحاد المصري للرماية, للوفود المشاركة في بطولتي الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات, والإفريقية الثالثة عشر للرماية, مؤكدا أن مصر دائما الشقيقة الكبرى التي تفتح ذراعيها لاستقبال ضيوفها بأحسن صورة في كافة المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية اللواء حازم حسني, اليوم السبت, لسفير دولة الإمارات في القاهرة عقب وصوله إلى نادي الرماية ليشارك في تكريم أبطال وبطلات مصر في بطولتي الشيخة فاطمة والبطولة الإفريقية.

ورحب رئيس الاتحاد المصري للرماية, بسفير دولة الإمارات, وتبادلا الحديث حول المستوى المميز للأبطال والبطلات والعلاقة الوطيدة والتاريخية بين مصر والإمارات في كافة المجالات وخاصة المجال الرياضي.

وكرم السفير جمعة الجنيبي, لاعبي المنتخب الوطني للرماية ضمن مراسم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة الإفريقية الثالثة عشر وبطولة الشيخة فاطمة للرماية, والتي تستضيفها ميادين الرماية بمشاركة 20 دولة حتى 3 مايو المقبل.

وتوجت اليوم, الزهراء شعبان, لاعبة المنتخب الوطني للرماية, بالميدالية الفضية بعد حلولها في المركز الثاني في مسابقة 50 متر بندقية 3 أوضاع للسيدات, وجاءت خلف لاعبة مانغوليا شولون بادراخ التي فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية, فيما حلت البحرينية صفا إدريس في المركز الثالث محققة الميدالية البرونزية.

كما توج الفريق المصري رجال بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة 50 متر بندقية راقدا, متفوقا على نظيره الكيني الذي نافس حتى النهاية واستحق المركز الثاني والميدالية الفضية, فيما حل الفريق التونسي في المركز الثالث محرزا الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة 25 متر مسدس سريع للرجال فرق, فاز الفريق المصري المكون من الثلاثي هشام راشد ومحمود طه وأحمد شعبان بالمركز الأول والميدالية الذهبية محققا مجموع نقاط بلغ 1669 نقطة, فيما حل الفريق الكيني في المركز الثاني محققا الفضية ب`1280 نقطة, وحل المنتخب السنغالي في المركز الثالث محققا الميدالية البرونزية 1079 نقطة.

واكتسح الثلاثي المصري هشام راشد ومحمود طه وأحمد شعبان المراكز الأولى في مسابقة 25 متر مسدس سريع, حيث تoوج راشد بالذهبية محققا 561 نقطة, وجاء خلفه طه محققا 558 نقطة, وحل شعبان في المركز الثالث محققا البرونزية ب`550 نقطة.

وبذلك يرفع المنتخب الوطني للرماية رصيده إلى 23 ميدالية من خلال المنافسات المختلفة بالبطولتين محققا 12 ميدالية ذهبية و5 فضيات و6 ميداليات برونزية.