الغردقة - أ ش أ

تمكنت جمارك سفاجا اليوم السبت من إحباط 10 محاولات تهريب بضائع متنوعة بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية , حيث

تم ضبط كمية من المستلزمات الجراحية بلغت 201 قطعة مستلزمات جراحية و40 زوج من العدسات اللاصقة اللاصقة المنتهية الصلاحية وكميات من البضائع المتنوعة ومنها 52 شاشة موبايل ماركات مختلفة وكاميرات مراقبة ومستلزمات كمبيوتر و3 شاشات تليفزيونية وكمية من المبيدات الحشرية والأدوية البيطرية.

وتم إخطار مدير عام جمارك البحر الأحمر يحيي سعيد , الذي قرر تحرير 10 محاضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات , وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.