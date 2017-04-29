رام الله - أ ش أ

استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء جدار الفصل والتوسع على أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأكد ممثل هيئة شؤون مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية – في تصريح صحفي اليوم السبت – أن الاحتلال استأنف بناء الجدار في منطقة عين جويزة شمال غرب القرية من خلال وضع أسلاك شائكة على ارتفاع أربعة أمتار ، مشيرا إلى أن هذا يعني إغلاق القرية بشكل محكم.

يشار إلى أن جدار الفصل العنصري هو عبارة عن جدار طويل تبنيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية ، وتزعم أنه لمنع دخول سكان الضفة الغربية الفلسطينيين إلى اسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الخط الأخضر ، بينما يقول الفلسطينيون إنه محاولة إسرائيلية لإعاقة حياة السكان الفلسطينيين أو ضم أراض من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وبدأ بناء الجدار في عام 2002 في ظل انتفاضة الأقصى، وفي نهاية عام 2006 بلغ طوله 402 كم ، وما زال بناء الجدار قيد التنفيذ حتى الآن ومخططاته قيد التعديل المستمر، وبناء على الخطة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية في 30 أبريل 2006 فإن طول الجدار سيبلغ 703 كم عند نهاية البناء.