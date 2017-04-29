بيونج يانج - أ ش أ

هددت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بمعاقبة إسرائيل “بلا رحمة، وبعقوبة مضاعفة ألف مرة” على ما رأت أنه “إيذاء لكرامة القيادة العليا” لبيونج يانج.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية – في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية (الوكالة الرسمية) – : “في 25 أبريل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان خلال مقابلة إعلامية إن إسرائيل تتأثر بشكل مباشر بالمواجهة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتجرأ ليبرمان على جرح كرامة القيادة العليا لكوريا الشمالية”.

وأضاف المتحدث: “إن الإرادة الصامدة وروح جنود الجيش وشعب كوريا الشمالية، تعطي عقابا بلا رحمة ومضاعفا ألف مرة لأي أحد يجرؤ على إيذاء كرامة قيادتهم العليا”، واصفا التصريحات المشار إليها بأنها طائشة وسلوك دنيء وخبيث وتحد خطير لكوريا الشمالية.

وكان ليبرمان قد صرح – خلال مقابلة إعلامية، الأسبوع الماضي، حول تأثر بلاده بالتوتر بين واشنطن وبيونج يانج على خلفية البرنامج النووي والصاروخي للأخيرة – بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون يقوض الاستقرار العالمي، “بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وقال المتحدث الكوري “إن إسرائيل هي الحائز غير القانوني الوحيد للأسلحة النووية في الشرق الأوسط تحت رعاية الولايات المتحدة، ولكنها تصيح بشأن التهديد النووي لكوريا الشمالية وتشهر به كلما سنحت الفرصة، وهذه هي الحيلة للهروب من استنكار العالم ولعنته لإسرائيل كمعكرة للسلام في الشرق الأوسط ومحتلة للأراضي العربية ومرتكبة لجرائم ضد الإنسانية”.

واختتم تصريحاته ناصحا إسرائيل “بالتفكير مرتين في العواقب التي تستتبع حملتها الملطخة ضد كوريا الشمالية للتغطية على جرائم إحتلال الأراضي العربية وتعكير عملية السلام في الشرق الأوسط”.