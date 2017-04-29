القاهرة - اخبار مصر

اشراف/وجدان مباشر

اعداد/اميرة ماهر

التسامح والسلام والتعايش المشترك بين كافة شعوب العالم ودياناته ومذاهبه .. معنى تجسد على ارض مصر باستضافتها قداس “بابا السلام فى مصر السلام” وسط حضور 25 ألف مسيحى في جو من البهجة والبهاء..

وأكد البابا – خلال القداس – أن الإيمان الحقيقي هو الذي يجعل الجميع أكثر محبة ورحمة، وهو الذي يحثنا على نشر ثقافة اللقاء والمحبة واحترام الآخر..

البابا فرانسيس: الإيمان الحقيقى يجعلنا أكثر محبة

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كما رأس البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قداسا للطائفة الكاثوليكية بمصر خلال زيارته لمقر الكلية الإكليريكية بالمعادي حيث أكد إن مصر ساهمت في إثراء الكنيسة حول العالم بالكنز الذي لا يقدر وهو حياة الرهبنة

بابا الفاتيكان يرأس قداسا للطائفة الكاثوليكية بمصر بالكلية الإكليريكية

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وبعد زيارة حافلة وناجحة استمرت يومين غادر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مطار القاهرة الدولي عصر اليوم حيث كان في وداعه الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانا اكدت فيه أهمية مواصلة جهود إرساء السلام من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والإنصات لصوت الاعتدال الذي تعبر عنه القيادات الروحية العظيمة مثل قداسة البابا فرانسيس الذي أدخل السعادة والفرح إلى الشعب المصري بزيارته التاريخية لمصر

رئاسة الجمهورية تؤكد على تكريس التسامح والسلام فى ختام زيارة بابا الفاتيكان لمصر

في سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام

بالصور..السيسي يبحث إحياء عملية السلام والمصالحة الفلسطينية مع “أبو مازن”

واستمرارا للدور المصري لحل الازمة فيليبيا التقى الفريق / محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المبعوث الأممى لدعم ليبيا مارتن كوبلر والوفد المرافق له ، حيث تناول اللقاء إستعراض وتبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الوفاق الوطنى .

بالصور..حجازى يلتقى “كوبلر” المبعوث الأممى لدعم ليبيا

اقتصاديا .ز تستضيف القاهرة، غدا الأحد، بعثة صندوق النقد الدولى لأجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق؛ والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار .

غدا..بعثة صندوق النقد تزور القاهرة للاطلاع على سير برنامج الإصلاح

وتتواصل عملية توريد الاقماح بمختلف المحافظات حيث استقبلت مديرية التموين بكفر الشيخ نحو 26 ألفا و400 طن من القمح، بينما تسلمت مديرية زراعة القليوبية حتى الآن ألفا و60 طنا من المزارعين

توريد 26 ألفا و400 طن قمح بكفر الشيخ

من اخبار الرياضة .. اختتمت اليوم فاعليات بطولة الافروآسيوية لكرة السرعة بالصالة المغطاه بمدينة الغردقة، والتى تقام لأول مرة بمدينة الغردقة حيث فاز منتخب مصر بـ 24 ميدالية ذهبية

بالصور..مصر تحصد 24 ذهبية في بطولة الافروآسيوية لكرة السرعة بالغردقة

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