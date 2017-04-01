رسائل تاريخية من بابا السلام إلى وطن المحبة 2017/04/29 - 21:26 رسائل تاريخية من بابا السلام إلى وطن المحبة2017-04-29T21:26:27+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة بابا الفاتيكان يلتقى البابا تواضروس الثانى فى الكاتدرائية المرقسية فى العباسية البابا فرنسيس يترأس القداس بحضور أبناء الطائفة الكاثوليكية و العديد من الشخصيات العامة 29-4-2017 بابا الفاتيكان : ليبارككم الله و ليبارك مصر الحبيبة 29-4-2017 قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يلقى عظة فى القداس بإستاد الدفاع الجوى 29-4-2017 قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس يترأس القداس بإستاد 30 يونيو 29-4-2017 وصول قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لإستاد الدفاع الجوى 29-4-2017
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