لوس أنجلوس - وكالات

بيعت سترة ارتداها الممثل الأميركي الراجل باتريك سويزي بمبلغ 62 ألف دولار.

وكانت السترة جزءا من مقتنيات الممثل الراحل، التي بيعت في مزاد علني بمدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وارتدى سويزي، الذي رحل عن عالمنا عام 2009، السترة خلال فيلم “الرقص القذر” الذي أنتج عام 1987.

وشمل المزاد بيع لوح ركوب الأمواج الذي استخدمه الممثل الراحل في فيلم “بوينت بريك”، وبلغ ثمنه نحو 60 ألف دولار، وشمل المزاد بيع مقتنيات أخرى مثل ملابس وسيارة.

وقالت أرملته ليزا نيمي إن مشاعر مختلطة انتابتها عند بيع المقتنيات، وقد أرادت أن يشاركها المعجبون في مقتنيات زوجها، رغم حبها لها.