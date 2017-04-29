دمنهور - أ ش أ

أصدرت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، اليوم السبت قرارا بحظر نقل أو الشروع في نقل القمح المنتج بموسم 2017 منفردا أو مخلوطا خارج حدود محافظة البحيرة، على أن يتم توريد المضبوطات المخالفة للقرار إلى شون المحافظة لحساب صاحب القمح ويتم خصم نسبة 5% من الثمن تصرف للقائمين على الضبط والأجهزة المعاونة لهم.

وشددت محافظ البحيرة، في بيان، على الالتزام بضوابط توريد القمح، وسرعة تسليم المزارعين ثمن ما وردوه خلال 24 ساعة من التسليم وفقا للأسعار المعلنة، مع الالتزام بعملية تدوير الأجولة البلاستيك إلى أجولة “خيش” داخل الشون خلال 15 يوما من التوريد للحفاظ على سلامة القمح ومنع هدر أي كميات منه.

وأوضح البيان أن الكميات الإجمالية من الأقماح الموردة لشون ومطاحن المحافظة بلغت حتى اليوم 7 آلاف و924 طنا.

وفي دمياط، قال المهندس محمد عبد الله مدير عام الزراعة بدمياط إنه تم توريد 456 طنا و115 كيلو من القمح، مشيرا إلى أنه تم تسليم 343 طنا و509 كيلو جرامات إلى بنك التسليف الزراعي و112 طنا و606 كيلو جرامات إلى مطاحن شرق الدلتا.

وفي الأقصر، تسلمت الشون والصوامع بالمحافظة صباح اليوم السبت 462 طنا و337 كيلوجراما من محصول القمح.

وأشار السيد الطاهر وكيل وزارة التموين بالأقصر إلى أن عملية توريد القمح للشون والمطاحن بالمحافظة مستمرة حتى منتصف شهر يوليو المقبل، مؤكدا أن السعة التخزينية للشون والمطاحن بالمحافظة تبلغ 33 ألف طن.