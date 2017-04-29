الإسكندرية - أ ش أ

فاز الفريق الأول لكرة اليد “رجال” بالنادي الأهلي، على مضيفه فريق الأوليمبي بنتيجة 30-28، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت في الإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقدم الأهلي عرضا قويا خلال اللقاء تحت قيادة مديره الفني عاصم حماد، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بفارق نقطتين، بعد أداء مميز من جانب اللاعبين.

ويحتاج الأهلي، للفوز على سبورتنج في المباراة التي ستقام غدا الأحد، في الإسكندرية، للتتويج بشكل رسمي بلقب بطولة الدوري.