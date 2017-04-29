أخبار مصر - سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن موافقة وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، على منح فرصة أخرى للأطباء البشريين دفعة 2015 الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم في حركة تكليف مارس 2017، للتسجيل مرة أخرى، وذلك بفتح باب التسجيل على الأماكن الشاغرة لمدة أسبوع.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم السبت، أنه سيتم فتح باب التسجيل على موقع الحاسب العلمي، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق الثاني من مايو القادم وحتى التاسع من الشهر ذاته.

وطالبت الوزارة الأطباء، بالإلتزام خلال التسجيل بقواعد إحتياجات الوزارة السابق الإعلان عنها، وذلك مراعاة وضمان لتغطية الخدمة الصحية بجميع محافظات الجمهورية والهيئات التابعة للوزارة.