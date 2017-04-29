توديع السيسي للبابا فرانسيس في ختام زيارته التاريخية لمصر 2017/04/29 - 20:37 توديع السيسي للبابا فرانسيس في ختام زيارته التاريخية لمصر2017-04-29T20:37:07+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات اخبار مصر موضوعات مشابهة نشاط بابا الفاتيكان في مصر مشاركة الرئيس في الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب السيسي في جلسة “محاكاة الاقتصاد المصري” حوار لموقع ” أخبار مصر “عن نتائج مؤتمر الشباب مع الدكتور أيمن الدهشان والمهندس روماني رزق الله السيسى فى جولة تفقدية في مدينة الإسماعيلية الجديدة مشاركات الرئيس في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب
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