أخبار مصر - حمودة كامل

افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت أكاديمية إتحاد إذاعات الدول العربية للتدريب الإعلامي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى تونس.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية، بأن أبو الغيط ألقى كلمة بهذه المناسبة أشار فيها إلى أن مشاركته في افتتاح الأكاديمية يأتي في إطار إيمانه بالأهمية الكبيرة للتدريب والتأهيل في مجال الإعلام، وتأكيدا لمدى حرص جامعة الدول العربية على الدعم المستمر لكل جهد من شأنه أن يسهم في تطوير وإثراء العمل الإعلامي العربي المشترك ومواكبة التطور التكنولوجي والمعلوماتي في هذا المجال الهام، خاصة وأن التدريب يعد من أهم خيارات الحل للمشكلات التي تواجه الإعلاميين في ضوء إسهامه في تنمية قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام أكد أيضا على أن ما تشهده المنطقة العربية من حراك وتحولات وتحديات كبرى عميقة الأثر يستدعي توجيه المزيد من الاهتمام إلى مهنية ومصداقية العمل الإعلامي، مضيفا أن على المؤسسات الإعلامية العربية أن تقوم بدورها في بناء وتطوير مجتمعاتها وفِي مواجهة الأخطار الناتجة عن الإرهاب والتطرف وبحيث يسير هذا الدور جنبا إلى جنب مع الاهتمام بالتعليم وتطوير قدرات الفرد العربي.