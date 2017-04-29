القاهرة - أ ش أ

أعلن المدير الفني لفريق الأهلي حسام البدري, قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي غدا الأحد, في إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

ويغيب عن قائمة الأهلي, أحمد حجازي للإصابة, وعماد متعب وصالح جمعة وصبري رحيل وأكرم توفيق وعمرو بركات ومؤمن زكريا لأسباب فنية.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا, وهم: شريف إكرامي, وأحمد عادل عبد المنعم, ومحمد الشناوي, وأحمد فتحي, وسعد سمير, ومحمد نجيب, ورامي ربيعة, وعلي معلول, وحسام عاشور, وعمرو السولية, وحسام غالي, وكريم نيدفيد, ومحمد هاني, وميدو جابر, وحسين السيد, وعبدالله السعيد, وأحمد حمودي, ووليد سليمان, وعمرو جمال, وجونيور آجاي, وسليماني كوليبالي.