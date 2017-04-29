الخرطوم - أ ش أ

أكد وزير الزراعة عبدالمنعم البنا إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي برئاسة وزيري الزراعة في البلدين و4 أعضاء (فني ومالي وإداري واستثماري) عن كل جانب.

وأضاف، في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، اليوم السبت، على هامش مشاركته باجتماعات مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي بحضور وزير الزراعة والغابات السوداني الدكتور إبراهيم الدخيري، أن مجلس الإدارة الجديد صدق على قرارات الجمعية العمومية للشركة التي تم إقرارها في يوليو عام 2015, كما بحث الرؤية الفنية لإدارة الشركة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه تم -خلال الاجتماع- استعراض الإنشاءات المطلوبة لتفعيل المشروعات على الوجه الأكمل, بجانب اعتماد خطة زمنية للمشروعات المتفق عليها, إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماعات دورية ربع سنوية لمجلس الإدارة, حتى تكون هناك متابعة لتنفيذ ما يتم اتخاذه والاتفاق عليه من قرارات.

وأشار إلى أنه بحث مع وزير الزراعة السوداني ووالي ولاية النيل الأزرق, الخطة المستقبلية لزراعة مساحة 90 ألف فدان بالولاية, مخصصة للشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي, بما يحقق التكامل الزراعي بين قطري وادي النيل.