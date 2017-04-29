نشرة المساء من اخبار مصر
اخبار مصر - عماد حنفى
رئاسة الجمهورية تؤكد على تكريس التسامح والسلام فى ختام زيارة بابا الفاتيكان لمصر
بابا الفاتيكان يؤكد أن مصر أثرت الكنيسة في العالم بالرهبنة
بابا الفاتيكان يرأس قداسا للطائفة الكاثوليكية بمصر بالكلية الإكليريكية
بابا الفاتيكان يصل لمقر الكلية الإكليريكية الكاثوليكية بالمعادي
بالفيديو..البابا فرانسيس يغادر “الدفاع الجوى” عقب انتهاء القداس الإلهى
بطريرك الكاثوليك يرحب بزيارة بابا الفاتيكان لمصر خلال القداس
البابا فرانسيس: الإيمان الحقيقى يجعلنا أكثر محبة
بالصور..البابا فرانسيس يبارك زواج عروسين
البابا فرانسيس يصلى من مصر لأجل ضحايا الإرهاب واللاجئين
بالفيديو.. بابا الفاتيكان يبدأ القداس الإلهي بـ”السلام عليكم”
بالصور..البابا فرانسيس يبدأ القداس الإلهى باستاد الدفاع الجوى
والي: قداس البابا فرنسيس أشاع حالة من البهجة والروحانية
راشد يؤكد مكاسب سياحة مصر العديدة من زيارة بابا الفاتيكان لمصر
البابا تواضروس يصل إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر كهنة أوروبا
بالصور..السيسي يبحث إحياء عملية السلام والمصالحة الفلسطينية مع “أبو مازن”
السيسي يشهد غدا الأحد احتفال اتحاد النقابات بعيد العمال
ضبط 226 فردا خلال هجرة غير شرعية وتدمير نفق بشمال سيناء
بالصور..حجازى يلتقى “كوبلر” المبعوث الأممى لدعم ليبيا
“الأوقاف” تعلن عن تنظيم مسابقة لتصحيح المفاهيم الخاطئة باللغات المختلفة
“النيابة الإدارية” ترسل أسماء 3 مرشحين لرئاسة الهيئة إلى رئاسة الجمهورية
قنصل مصر بالرياض يبحث تسوية أوضاع المصريين بالمملكة
13 مايو.. عمومية مجلس الدولة لترشيح 3 مستشارين لرئاسة المجلس
بالصور..القوات المسلحة تفتتح مدرسة بالبحر الأحمر
غدا..بدء امتحانات نهاية العام و الابتدائية 8 مايو بالجيزة
تأجيل محاكمة 67 إرهابيا في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات لـ2 مايو المقبل
مد أجل النطق بالحكم علي خلية ” وجدي غنيم ” للغد لدواع أمنية
غدا .. آخر موعد لتلقي الاقرارات الضريبية للشركات
زراعة القليوبية تؤكد توريد 1060 طن قمح حتى الآن
غدا..بعثة صندوق النقد تزور القاهرة للاطلاع على سير برنامج الإصلاح
قادة الاتحاد الأوروبي يقرون مبادئ “قاسية” لمفاوضات “بريكست”
اعتقال عشرات المتظاهرين ضد بوتين في روسيا
اولاند يحذر بريطانيا من تكلفة الخروج من الاتحاد الاوروبي
باريس تدعو كوريا الشمالية إلى تفكيك ترسانتها النووية
“الوطنية للصحافة” تشكل 3 لجان لـ “الخارجية والمالية والتدريب”
“الأعلى للثقافة” يؤكد على اهمية البحوث فى نشر الثقافة
حلمى النمنم يؤكد ان “المجلس الأعلى” سيظل بيتا للمثقفين
غدا.. انطلاق برنامج مواجهة الحمى القلاعية بالوادي الجديد
طقس الاحد مائل للحرارة .. والعظمي 33 بالقاهرة
الجري المنتظم يحمي من السرطان والسكتة
غموض حول ظهور نسخة نادرة لإعلان استقلال أمريكا بإنجلترا
منتخب الكاراتيه يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لدورة التضامن الإسلامي
بالصور..مصر تحصد 24 ذهبية في بطولة الافروآسيوية لكرة السرعة بالغردقة
مرتضى منصور يرسل ملف “مخالفات” الدورى للمحكمة الدولية الرياضية
الاهلي ينهي تدريباته إستعدادا لمواجهة الإنتاج
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