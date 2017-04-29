القاهرة - أ ش أ

دخل لاعبو المنتخب الوطني للكاراتيه معسكرا مغلقا بدار المركبات بالقاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة دورة التضامن الإسلامي, التي تستضيفها باكو عاصمة اذربيجان خلال الفترة بين 12 و22 مايو المقبل.

وصرح مصطفى فكري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس اللجنة الإعلامية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، بأن قائمة منتخب مصر للكاراتيه تضم كلا من: رضوى سيد محمود والتي ستنافس في وزن 50 كيلو, وياسمين حمدي بيومى في وزن 55 كيلو, وهدي نبيل سيد في وزن 61 كيلو, وندى سيد عبد اللطيف في وزن 68, ومالك جمعة سلامة في وزن 60 كيلو, وعلي محمد الصاوي في وزن 67 كيلو, ومحمد السيد الكتبي في وزن 84 كيلو, وأحمد سعيد شحاتة في وزن +84 كيلو, واية هشام ستشارك في مسابقة كاتا فردي “سيدات” , وزياد محمد عبدالرحمن في كاتا فردي “رجال”.

وأضاف فكري أن منتخب مصر للكاراتيه من المقرر أن يغادر القاهرة يوم 9 مايو متجها إلى مدينة باكو باذربيجان إستعدادا للمشاركة في البطولة.