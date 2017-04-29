بروكسل - أ ش أ

اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء بريطانيا، على المبادئ التوجيهية لمفاوضات انسحاب بريطانيا من الاتحاد “بريكست”، والتي وصفت بأنها “قاسية”، حيث توافق قادة الاتحاد على المطالبة بأن توافق المملكة المتحدة على تسوية مالية عبر مدفوعات تلتزم بها للاتحاد، قبل الانتقال للتفاوض بشأن اتفاق للتجارة.

وخلال قمة خاصة عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم السبت، وافق قادة دول الاتحاد الــ27 الآخرون بالإجماع على مسودة للمبادئ الحاكمة للتفاوض مع بريطانيا بشأن “بريكست”، والتي كان قد أصدرها رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، الشهر الماضي، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية، التي وصفت المبادئ التي وضعتها بروكسل بــ”القاسية”.

من جانبه، قال تاسك إن “التفويض السياسي الحاسم والمنصف” للمفاوضات مع لندن جاهز الآن، فيما نقلت “ذا جارديان” عن مسئول بارز بالاتحاد الأوروبي قوله إن قرار الموافقة الذي اتخذه القادة بالإجماع لم يحتج سوى دقيقة واحدة للمناقشة قبل الموافقة عليه، الأمر الذي يعكس تصميم دول الاتحاد في ذلك السياق.