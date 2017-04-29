الطور - أ ش أ

افتتح محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة اليوم السبت عددا من المشروعات التنموية والخدمية في مدينة شرم الشيخ بمناسبة أعياد تحرير سيناء، بتكلفة 5ر3 مليار جنيه.

وقال فودة – خلال الجولة التفقدية بمدينة شرم الشيخ اليوم – إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال مؤتمر الشباب الذي حضره منذ أيام بضرورة استكمال منظومة الطرق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية ولا سيما الخبز، موضحا أن محافظة جنوب سيناء بدأت بالفعل في العمل لاستكمال منظومة الطرق حيث تم البدء في عملية ازدواج طريق النفق شرم الشيخ بطول 360 كيلو مترا تقريبا وبتكلفة 3 مليارات جنيه وجاري تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لربط سيناء بمحور قناة السويس والإسماعيلية الجديدة بشبكة طرق جيدة.

كما افتتح المحافظ الطريق الأوسط بشرم الشيخ بطول 17 كيلو مترا ويشمل اتجاهين كل اتجاه يتكون من 4 حارات مرورية وطريق خدمة وممر للدراجات ليصبح إجمالي عرض الطريق 32 مترا بالإضافة لإنشاء كوبري بثلاثة محاور عرضية تصل الطريق الأوسط بطريق السلام بتكلفة تصل إلي 250 مليون جنيه من موازنة وتنفيذ القوات المسلحة.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية بمدينة شرم الشيخ، اللواء مصطفي عفيفي محافظ جنوب سيناء الأسبق، واللواء حمدي بخيت الخبير العسكري واللواء بحري محسن حمدي عضو لجنة تحكيم طابا وعدد من التنفيذيين الحاليين والقدامى.