القاهرة - أ ش أ

قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم السبت يرافقه قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بجولة تفقدية مفاجئة للحديقة المركزية بالشيخ زايد، لتفقد الموقف التنفيذي للأعمال الجارية هناك.

وعنف وزير الإسكان مسؤولي شركة المقاولات المنفذة للمشروع لتأخرهم في التنفيذ، وعدم وجود عمالة في الموقع، ومعدات كافية للإنجاز في التوقيتات المحددة، رغم التزام جهاز المدينة بصرف المستخلصات المالية، وكذا حل أية مشكلة تطرأ.

وطالب الوزير رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد بسرعة إرسال إنذار للشركة بسحب الأعمال، واتخاذ إجراءات سحب الأعمال وتسييل خطاب الضمان، لعدم التزام الشركة، كما طلب من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدم إسناد أي أعمال للشركة بالمدن الجديدة، وكذا أي شركة أخرى غير ملتزمة بالتوقيتات الزمنية المحددة.

وأشار الوزير إلى أن الحديقة تبلغ مساحتها 65 فدانا، وتقع ضمن منطقة تجارية إدارية ترفيهية بإجمالي مساحة 143 فدانا، وتشتمل على مساحات خضراء وأشجار ونباتات نادرة وممرات للمشاة ومسارات للدراجات ومطاعم وكافيتريات وبحيرات صناعية ونوافير وأكشاك ودورات مياه ومبنى إداري ومواقف انتظار للسيارات، موضحا أنه يتم استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لكامل الحديقة ومنشآتها، ويجرى تخطيط وتصميم المناطق التجارية والإدارية المحيطة بالحديقة، التي من المتوقع أن تدر عائدا استثماريا كبيرا يتم الصرف منه على صيانة مرافق الحديقة.