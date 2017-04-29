سيدني - أ ش أ

قطع فريق سيدني الاسترالي خطوة أخرى في سعيه للتتويج بلقب الدوري الأسترالي لكرة القدم، اليوم السبت، بعد بعد فوزه (3-0) على فريق بيرث جلوري في قبل نهائي المرحلة الحاسمة.

وسيخوض سيدني المباراة النهائية لحسم لقبه الثالث في البطولة على أرضه في الأسبوع المقبل أمام الفائز من مباراة قبل النهائي الثانية بين ملبورن فيكتوري وبرزبين رور.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيدني بثلاثية عبر جوشوا بريلانت و يوردي بوس والمهاجم السلوفاكي فيليب هولوشكو ليضمن صاحب الأرض الفوز.

كما أنهى سيدني المرحلة الأولى للدوري في الصدارة برصيد 66 نقطة من 27 مباراة, وسيخوض المباراة النهائية وهو المرشح الأوفر حظا لاقتناص اللقب.