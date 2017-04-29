موسكو-أ ف ب

تظاهر السبت المئات من الروس المعارضين لترشح الرئيس فلاديمير بوتين المتوقع لولاية رئاسية رابعة عام 2018، واعتقلت الشرطة العشرات منهم في مدينة سان بطرسبورغ.

ودعت حركة “روسيا المفتوحة” التي أسسها عدو بوتين ميخائيل خودوركوفسكي الى هذه التظاهرات التي خرجت في عدة مدن.

وانطلقت التظاهرات تحت شعار “لقد سئمنا منه”، في اشارة الى بوتين.

وانتشر عناصر شرطة مكافحة الشغب فيما نادى الضباط عبر مكبرات الصوت محذرين المتظاهرين “ايها المواطنون، السلطات لم توافق على تحرككم”.

وتأتي هذه التظاهرات بعد ان نظم الزعيم المعارض ألكسي نافالني أكبر تظاهرة غير مرخصة منذ سنوات في موسكو في 26 مارس، واعتقلت الشرطة نحو ألف شخص بمن فيهم نافالني.

وأعلن نافالني عزمه الترشح للرئاسة عام 2018، وحرك المعارضة المنقسمة بحملة عبر الانترنت تتضمن مقاطع فيديو تظهر فساد المسؤولين، كما دعا الى تظاهرة جديدة في 12 يونيو.