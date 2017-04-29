اخبارمصر- حموده كامل

شاركت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم في القداس الإلاهي الذي أقامه قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بإستاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة في آخر أيام زيارته الرسمية للقاهرة.

وصرحت والي بأنها سعدت بحضورالقداس الذي أقامه بابا الفاتيكان مع زملائها من الوزراء.

وذكرت إن مصر كانت ممثلة في أبهى صورها من حكومة وأعضاء مجلس نواب ووزراء حاليين وسابقين ومحافظين .

وأضافت غادة والي “كانت هناك حالة من البهجة والروحانية والانصهار في حب الوطن والدعاء من أجل أمنه وسلامته وأنها تأثرت بكلمات البابا فرنسيس الذي دعا لمصر وشعبها وجيشها وحكومتها وأعرب عن امتنانه لمصر.

وعلقت على كلماته موضحة مدى تأثرها بدعائه ليبارك الله مصر الحبيبة على ما قدمت على مدى تاريخها للأديان السماوية وحمايتها للعائلة المقدسة وكذلك قوله إن الإيمان الحقيقي يتمثل في الدفاع عن حقوق الآخرين بنفس القوة التي ندافع بها عن حقوقنا وأن التطرف الوحيد الذي يجوز هو التطرف في المحبة والرحمة.