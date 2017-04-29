القاهرة - أ ش أ

تفقد الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت سير العمل بالمطبعة السرية للتعليم الفني حيث قام بمتابعة إجراءات الطباعة واطمأن على خطوات العمل وإلإجراءات السرية لنقل ورقة الأسئلة وتأمينها إلى أن تصل إلى مديريات التربية والتعليم.

وتأكد نائب الوزير للتعليم الفني من انتهاء أعمال الطباعة بنسبة تقترب من 98% وبإجمالي عدد مواد امتحان تصل إلى 1600 مقرر فضلا عن طباعة أوراق أسئلة تصل إلى 20 مليون ورقة تقريبا.

ووجه الجيوشي بضرورة التأكد من سلامة وسائل ومعدات مكافحة الحريق، وشدد على إتباع الخطوات والإجراءات الضرورية لتأمين نقل جميع الأوراق الخاصة بامتحانات الدبلوم من مقر المطبعة إلى المديريات.

كما وجه بضرورة كتابة خطوات العمل داخل المطبعة لكي تكون مرجعا دائما يتم الرجوع إليه والتدريب عليه لكل من يلتحق للعمل بالمطبعة وأن تتحول خطوات العمل إلى ما يشبه خط الإنتاج.