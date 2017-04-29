القاهرة - أ ش أ

وافق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم السبت، على منح عضوية استثنائية جديدة لـ350 صحفيا ينتمون إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط والمؤسسات الصحفية القومية الأخرى , فضلا عن عدد من الصحف الحزبية و الخاصة ليرتفع بذلك إجمالي العضويات المستثناة للصحفيين إلى 3200 صحفي .

وصرح “منصور” لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن العضويات الجديدة للصحفيين هي الأخيرة قبل الزيادة التي ستطرأ على العضويات المستثناة للصحفيين لتصبح 42 ألف جنيه اعتبارا من أول مايو تنفيذا لقرار الجمعية العمومية .

يذكر أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك قررت رفع الاشتراكات العادية اعتبارا من أول مايو من 65 ألف جنيه إلى 185 ألف جنيه.