القاهرة - أ ش أ

ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي عصر اليوم السبت البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في ختام زيارته لمصر التي استغرقت يومين.

وغادر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مطار القاهرة الدولي بعد زيارة لمصر استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية وعقدا جلسة مباحثات ثنائية كما استقبله الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمقر المشيخة والتقى خلالها بالبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وترأس بابا الفاتيكان القداس الإلهى باستاد الدفاع الجوي وقام بزيارة لمقر الكلية الإكليريكية للقاء عدد من ممثلي الكنائس المصرية.