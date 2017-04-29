الرباط - أ ف ب

اعرب المغرب السبت عن ارتياحه لقرار مجلس الامن الدولي حول الصحراء الغربية الذي اعتمد الجمعة بالاجماع، مشيرا الى انه سيراقب من كثب انسحاب عناصر البوليساريو من منطقة موضع نزاع.

وصرح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا “ان المغرب يشيد بقرار مجلس الامن اليوم نحن ازاء حركية”.

وتبنى مجلس الامن الدولي الجمعة قرارا يدعم استئناف المفاوضات حول نزاع الصحراء الغربية. ومدد القرار حتى 30 ابريل 2018 تفويض مهمة الامم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية.

ويقع قسم كبير من الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية السابقة حتى 1975، تحت سلطة المغرب. وكان تم الاتفاق في 1991 على وقف لاطلاق النار فيها باشراف الامم المتحدة.