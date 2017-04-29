سان سباستيان - أ ش أ

تغلب فريق ريال سوسيداد على ضيفه غرناطة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم, ليهبط الفريق الأندلسي للدرجة الثانية قبل ثلاث جولات على نهاية البطولة.

وتقدم ريال سوسيداد أولا عبر كارلوس فيلا في الدقيقة 45 بعد تمريرة من ميكل أويارزابال, وفي الشوط الثاني تعادل أدريان راموس لغرناطة في الدقيقة 65 برأسية بعد تمريرة من الفرنسي ديميتري فولكييه , وعاد صاحب الأرض ليتقدم عبر خوانمي بعد تمريرة من سرخيو كاناليس في الدقيقة 83 .

وبفوزه يقفز ريال سوسييداد للمركز السادس بـ61 نقطة مؤقتا في انتظار النتيجة التي سيحققها أثلتيك بلباو السابع بـ59 والذي يحل غدا ضيفا على سيلتا فيجو بينما تكبد غرناطة الهزيمة الخامسة على التوالي وتجمد رصيده عند 20 نقطة وتأكدت عودته للدرجة الثانية بعد خمسة مواسم يلعب فيها بالدرجة الأولى.

ويهبط أيضا للدرجة الثانية أوساسونا متذيل الترتيب بـ18 نقطة, فيما لا يزال يصارع على البقاء سبورتنج خيخون حيث يحتل المرتبة الـ18 بـ24 نقطة مبتعدا بست نقاط عن ليجانيس الـ17.