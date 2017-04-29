باريس-أ ش أ

حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم السبت من ان المملكة سيتعين عليها قطعا تحمل تكلفة خروجها من الاتحاد الاوروبي.

جاء ذلك في تصريح للرئيس الفرنسي قبيل مشاركته في قمة اوروبية اليوم ببروكسل بحضور قادة الدول الاعضاء الــ27 لبحث المبادىء الرئيسية التي ستدار على اساسها مفاوضات انفصال بريطانيا.

و اوضح اولاند” سيكون هناك بالتأكيد ثمن و تكلفة بالنسبة للملكة المتحدة، و لا يجب ان تكون المسألة عقابية و لكن في الوقت ذاته فمن الواضح ان اوروبا ستتمكن من الدفاع عن مصالحها و ان المملكة المتحدة ستكون في وضع اقل جودة غدا خارج الاتحاد”.

و اكد ان الرسالة التي ينبغي ايصالها اليوم هي ان اوروبا يجب ان تمنح الثقة في المستقبل و انها تشكل سلسلة من الحلول و ليس من المشاكل.

و من جانبها, قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل”نريد مستقبلا إقامة علاقات جيدة مع المملكة المتحدة و لكننا نسعى ايضا للدفاع عن مصالحنا سويا، و حتى الان نجحنا في ذلك على نحو جيد للغاية”.