البحيرة - أ ش أ

نظمت مديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم لحماده بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع كنيسة مارجرجس بقرية دمتيوه بصفط العنب بمركز كوم حماده، قافلة طبية قادمة من الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة مارسينا ديماتوس عزيز ابنة راعى الكنيسة.

وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية (الباطنة، أنف وأذن وحنجرة، عيون، عظام، تحاليل، نساء وولادة، تنظيم أسرة)، وتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني لـ 340 حالة من جميع أبناء وفئات القرية.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية وتنظيم القوافل الطبية، وخاصة بالمناطق النائية والقرى المحرومة.