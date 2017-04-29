الإسكندرية - أ ش أ

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر، اليوم السبت في حادثي سير غرب الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة أول العامرية، بلاغا بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق المحور، انتقل ضباط القسم والمرور لموقع الحادث، وتبين من المعاينة أنه أثناء سير السيارة رقم “س ب د مصر” قيادة”م.أ.ب” 63 عاما، موظف بالمعاش بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانحراف السيارة واصطدامها بالحاجز الخرساني يمين الطريق وانقلابها.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة، وأحد مستقليها يدعى”م.ح.م” 32 عاما، عامل، وإصابة شقيقه المدعو”م.ح.م” 28 عاما، عامل، باشتباه كسور وجروح بالساعد الأيسر.

بينما اصطدمت سيارة ميكروباص بشخص “مجهول الهوية” في العقد السابع من العمر أثناء عبوره طريق” الإسكندرية – مطروح” الساحلي الدولي بمنطقة المكس بدائرة قسم شرطة الدخيلة مما أدى لمصرعه.

وتم نقل جثث المتوفين الثلاث إلى مشرحتي مستشفى العامرية والإسعاف، واتخذت إجراءات النشر عن الجثة المجهولة، ونقل المصاب لمستشفى مبرة العصافرة “غرب ” للعلاج، وتم تحرير محاضر بجنح قسمي شرطة العامرية والدخيلة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.