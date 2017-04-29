القاهرة - أ ش أ

أكد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إن مصر ساهمت في إثراء الكنيسة حول العالم بالكنز الذي لا يقدر وهو حياة الرهبنة من القديس بولس والقديس أنطونيوس أول الرهبان الذي كانت حياتهم فرصة لفتح أبواب السماء.

وأضاف البابا فرانسيس – في كلمته عقب ترؤسه قداس للطائفة الكاثوليكية بمصر بمقر الكلية الإكليريكية بالمعادي مخاطبا كهنة الكنيسة الكاثوليكية – “كونوا القاطرة التي تجر القطار إلى الإمام إلى وجهته الرئيسية.. كونوا من يقوم ببناء الجسور والحوار والتفاهم.. هذا من الممكن أن يتم لو أن الشخص المكرس لم يكن لديه إغواء ويستسلم لكل ما يلاقيه في طريقه”.