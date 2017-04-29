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قام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يرافقه اللواء أح / شريف سيف الدين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء / أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بإفتتاح مدرسة (أبو غصون) ، الثانوية المشتركة والتابعة لإدارة مرسى علم التعليمية بمنطقة (أبو غصون) والتى تخدم أهالى مناطق (أبو غصون – برنيس – عرب صالح – حماطة – التجمعات البدوية بقلعان ووادى الجمال) ، والتى أقامتها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة البحر الأحمر .

تتكون المدرسة من دور أرضى قابل للتعلية ، وتضم 3 فصول تعليمية ، ومزودة بكافة الأنشطة الخدمية والتعليمية من مكتبة وقاعة كمبيوتر ومعمل كيمياء وغرف للمجالات والأنشطة المدرسية والمكاتب الإدارية ، بجانب الملاعب الرياضية وإستراحة المعلمين المغتربين ، والتى تعد نموذج للمدرسة المطورة القادرة على التوسع وإستيعاب النمو المطرد فى الكثافة السكانية .

من جانبهم أعرب أهالى المنطقة عن إعتزازهم وتقديرهم لجهود القوات المسلحة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المناطق الحدودية ورفع العبء عن كاهلهم خاصة فى جنوب مصر .

حضر مراسم الإفتتاحات عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة البحر الأحمر.