القاهرة - أ ش أ

رأس البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قداسا للطائفة الكاثوليكية بمصر خلال زيارته لمقر الكلية الإكليريكية بالمعادي اليوم السبت وشارك في القداس ممثلون عن الكنائس الكاثوليكية الست في مصر.

وكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قد وصل ظهر اليوم إلى مقر الكلية الإكليريكية الكاثوليكية بالمعادي, حيث يعقد اجتماعا مع كهنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر, وكان في استقباله الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر, وآلاف الأقباط الذين اصطفوا لتحية بابا الفاتيكان الذي دخل في سيارة جولف مكشوفة لتحية الحضور.