سول -أ ش أ

بدأت حاملة الطائرات الأمريكية “كارل فينسن” التي تعمل بالطاقة النووية اليوم السبت تدريبات مشتركة مع القوات البحرية الكورية الجنوبية.

وأفادت وكالة انباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية بأن هذه الخطوة جاءت وسط تصعيد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية نتيجة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا صباح

اليوم.

ولم تكشف القوات البحرية الكورية الجنوبية أو الأمريكية عن الجدول الزمني للتدريبات, غير أنه من المتوقع أن تستمر التدريبات المشتركة حتى الأسبوع القادم.

وأوضحت القوات البحرية في كوريا الجنوبية في بيان أصدرته أن القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية بدأت التدريبات المشتركة في بحر الشرق بعد ظهر اليوم.

وأضافت القوات البحرية أن هذه التدريبات هي متابعة للتدريبات البحرية التي جرت في البحر الأصفر بين القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية في يوم 25 من الشهر الجاري لكبح جماح استفزازات كوريا الشمالية وتعزيز الاستعداد العسكري للتحالف الكوري الجنوبي – الأمريكي.