اخبارمصر - احمد عوض

قام اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر في إطار احتفالات فعاليات بطولة الافروآسيوية لكرة السرعة للمرة الأولي بالغردقة بتسليم الكؤوس للفائزين وتسليم 24 ميدالية ذهبية لمنتخب مصر في مختلف دورات البطولة الافروآسيوية الاولي والأفريقية الثانية وذلك بالصالة المغطاه بمدينة الغردقة.

ومن جانبه هنأ المحافظ الفائزين بالبطولة كما هنأ المنتخب المصري علي حصوله علي الميداليات الذهبية في جميع دورات البطولة متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق .

وفي ذات السياق اوضح عبدالله بأن الرياضة تمثل القوة الناعمة لتنشيط السياحة، وتساهم مع الفن في نقل الصورة الحقيقية والكاملة عن السياحة بالمحافظة شاكرًا وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر للمشروعات الرياضية التي يتم تنفيذها بنطاق البحر الأحمر.