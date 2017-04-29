دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن منها 3 سفن للحاويات و4 بضائع عامة بينما غادر الميناء سفينة للحاويات و3 سفن بضائع عامة بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء غادره 2 قطار بحمولة 2384 طن قمح , و110 سيارات بحمولة 5185 طن قمح , ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 109 آلاف و97 طنا , بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120 ألفا و38 طن قمح.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الميناء شملت 5500 طن فوسفات و4600 طن يوريا و15000 طن ميثانول.