اخبارمصر- شيرين حسين

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان للإدارة المختصة بالوزارة ببحث شكوي تقدم بها مجموعة من العمال بشركة هاني ويل للصناعات الغذائية يتضررون من فصلهم من الشركة .

وصرح محمد عيسي وكيل الوزارة لرعاية القوي العاملة إنه تم بحث الشكوى مع إدارة الشركة وتبين حصول صاحب العمل على أحكام قضائية بالموافقة على فصل العمال مقدمي الشكوى.

وأضاف أن الوزارة قامت بالتفاوض مع صاحب الشركة في محاولة لتسوية الموضوع وديا، حيث تم الاتفاق مع إدارة الشركة أن يتقدم هؤلاء العمال بتظلمات من قرار إنهاء خدمتهم، وستقوم الإدارة ببحث كل حاله علي حدا وفي حالة ثبوت كفاءة هؤلاء العمال سيتم إعادة الملتزمين إلى العمل مرة أخرى.

وأفادت إدارة الشركة أنه لم يتقدم إليها بالتظلمات إلا 3 عمال فقط من الشاكين البالغين 33 عاملا علي الرغم من الجهود التي تبذلها الوزارة مع صاحب العمل لمحاولة التسوية الودية للموضوع.