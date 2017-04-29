القاهرة - أخبار مصر

أكد المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة إن قوات حرس الحدود نفذت خلال الفترة من 8 وحتى 24 أبريل الجارى العديد من أعمال المداهمات واستهداف العناصر الإجرامية والمهربين الذين يستهدفون الأمن القومى المصرى حيث نجحت تلك المداهمات فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأضاف المتحدث العسكرى – فى بيان له اليوم – أن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط واكتشاف وتدمير نفق جديد على الشريط الحدودى بشمال سيناء وضبط وتدمير 18 مزرعة للنباتات المخدرة 831.7 كجم من جوهر الحشيش وحوالى 180 كجم من نبات البانجو المعد للتوزيع و20 ألفا و700 قاروصة سجائر مهربة حوالى مليونى قرص مخدر فضلا عن القبض على 226 فردا من جنسيات مختلفة خلال أعمال التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية وذلك على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

ففى نطاق مسئولية الجيش الثانى الميدانى وبالتعاون مع قوات إنفاذ القانون تم اكتشاف وتدمير نفق جديد على الشريط الحدودى بشمال سيناء بالإضافة إلى ضبط عربة نقل محملة بعدد 610 كجم من جوهر الحشيش المخدر وضبط عربة نقل و3 أتوبيسات محملة بـ 8250 قاروصة سجائر مهربة بمنطقة “القنطرة غرب” وضبط دراجة نارية محملة بـ “2,5” كجم من جوهر الحشيش “1,5” كجم من جوهر الأفيون لفافة لنبات البانجو و25 طلقة بندقية آلية بمدينة العريش فضلا عن ضبط عربتين ربع نقل محملتين بـ 14 لفافة لنبات البانجو المخدر بمنطقتى “الإسماعيلية” “القنطرة شرق”.

وفى نطاق مسئولية الجيش الثالث الميدانى تم ضبط وحرق 18 مزرعة من النباتات المخدرة وضبط مخزنين بداخلهما 170 كجم من نبات البانجو المعد للتوزيع بالإضافة إلى ضبط 3 عربات محملة بـ “10” كجم من نبات البانجو 10 كجم من جوهر الأفيون واحد كجم من جوهر الحشيش وضبط عربة نقل محملة ب 5 آلاف قاروصة سجائر مهربة وذلك بمنطقة “النفق شرق” .

وفى نطاق مسئولية المنطقة الغربية العسكرية تم ضبط عربة دفع رباعى محملة بـ 1723000 قرص مخدر و80,2 كجم من جوهر الحشيش المخدر وبندقية قناصة بالإضافة إلى ضبط 14 جوالا بداخلها 138 كجم من جوهر الحشيش و152 ألف قرص مخدر وضبط 170 فردا متسللا من جنسيات مختلفة بمنطقة (السلوم) فضلا عن ضبط 4300 قاروصة سجائر مهربة بمنطقتى (السلوم – بحر الرمال الأعظم) .

وفى نطاق مسئولية المنطقة الجنوبية العسكرية تم ضبط 11 عربة أنواع محملة بـ 514 جوالا من الأحجار الصخرية يشتبه احتواؤها على خام الذهب بمنطقة “العلاقى” بالإضافة إلى 5 عربات دفع رباعى محملة بـ 3150 قاروصة سجائر مهربة بمنطقة “البويطى” فضلا عن ضبط 56 فردا من جنسيات مختلفة خلال محاولاتهم التسلل بمنطقتى “العلاقى” و”الشلاتين”.

