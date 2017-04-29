القاهرة - أ ش أ

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تقريرا مفصلا من السفير صلاح الدين الجمالي الممثل الخاص للأمين العام الجامعة العربية في ليبيا, حول آخر أبعاد الاتصالات التي أجراها على مدار الفترة الأخيرة مع الأطراف الليبية والدولية المعنية بالأزمة في ليبيا، بما في ذلك نتائج الزيارات التي قام بها إلى هناك مؤخرا.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية اليوم السبت بأن الجمالي قدم هذا التقرير خلال استقبال أبو الغيط – أثناء الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى تونس .

وأوضح أن أبو الغيط كلqف, خلال اللقاء, الممثل الخاص بأن يستمر في اتصالاته النشطة, وهو ما يأتي في إطار السعي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية, وبما يضمن الأخذ في الاعتبار وجهات نظر كافة أطياف الشعب الليبي, ويؤكد عودة جامعة الدول العربية للانخراط بقوة في التعامل مع هذه الأزمة باعتبارها أزمة عربية بالأساس, وكونها تمثل واحدة من أهم الأزمات التي تواجهها المنطقة العربية خلال المرحلة الراهنة.