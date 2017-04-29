أخبارمصر- وفاء صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن المنيا من ضبط تشكيل عصابي سرقات عامة ، بمركز ملوي جنوب المحافظة .

كان مدير امن المنيا اللواء فيصل دويدار قد تلقي اخطارا من اللواء حمود عفيفي مدير البحث الجنائي يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ملوي مفادها قيام كلا من محمود ع. ت. م. 22 سنه عامل ومقيم مساكن المصرف القبلي – بندر ملوي – السابق اتهامه في عدد (4 )قضايا، ( سرقة) أخرهم القضية رقم 5318/2017 جنح قسم ملوي احمد س. خ. م. 22 سنه حداد السابق اتهامه في القضية رقم 12814/2016 جنح قسم ملوي ( بلطجة ومشاجرة ) خميس ن. خ. 24 سنه عامل السابق اتهامه في عدد (6) قضايا، ( بلطجة – سرقة ) أخرهم القضية رقم 5318/2017 جنح قسم ملوي ( سرقة )والمقيمين جميعا بملوي .

بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع خطف الهواتف المحمولة من المارة حال سيرهم بالطريق العام وسرقة الدراجات البخارية “بالمغافلة”- مستخدمين في ذلك دراجة بخارية – متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهم دراجة بخارية ” المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 7152 /2017 جنح قسم ملوي” بمواجهتهم أقروا بما جاء بالتحريات واعترفوا بارتكاب عدد (4) وقائع “سرقة هواتف محمولة ” وعدد( 2 ) واقعة سرقة دراجات بخارية – بالمحاضر رقم 7227/2017 جنح قسم ملوي – عن بلاغ المدعو / جابر ع. ص. 32 سنه عامل بسرقة هاتفه المحمول اثناء سيره بالطريق العام بدائرة القسم .