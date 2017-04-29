اخبارمصر- فيصل زكي

أقامت شركة “بوينج” مساء أمس احدى الشركات العالمية الرائدة والمصنعة للطائرات حفل عشاء لتشارك وفد مصر للطيران والوفد الإعلامي المرافق له الاحتفال باستلام الطائرة الثالثة من طراز الـ B737-800 NG والتي زينت بشعار جديد يحمل رقم “85” احتفالاً بتزامن وصول الطائرة مع العيد السنوي الـ85 على إنشاء الشركة.

قام بإستضافة الحفل عدد من مسئولي شركة بوينج برئاسة Earp Brian، مدير برامج المبيعات لشركة بوينج بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي هذا السياق أعرب صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران – عن سعادته لما قام به ممثلي شركة بوينج وحرصهم على مشاركة الشركة هذا اليوم المهم الذي شهد تأسيس أولى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والسابعة على مستوى العالم وهي الناقل الوطني “مصر للطيران”، متمنياً للجميع التوفيق والمزيد من التعاون. وقد أكد مسلم على استمرار مصر للطيران بخطوات واثقة وثابتة نحو الإنجاز والتطور.

مشيراً إلى العديد من النجاحات التي تحققت لمصر للطيران سواء على مستوى تقديم الخدمة أو تطوير التقنية على متن أسطولها من الطائرات الحديثة المختلفة، ونوه مسلم في الوقت ذاته بإلتزام تنفيذ “مصر للطيران” لإستراتيجيتها التي تنتهجها نحو التطور في مختلف المجالات والتي تهدف جميعها لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في إمكانات وخدمات هذا الناقل الوطني.