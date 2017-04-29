اخبارمصر - د. هند بدارى

ابتكر نادي القصة بأسيوط برنامج “قصة وفنان”الذى يهدف لجاذبية السرد عبر دمجه بالفنون الموسيقية والتشكيلية كالتصوير الزيتي .

صرح بذلك شعبان المنفلوطي رئيس النادي موضحا أن الفكرة تتم عبر قيام الكاتب بسرد قصة أو رواية ويجاريها الفنان محمود الأبنودي برسم لوحة تشكيلية مستوحاه من القصة بينما يقدم الفنان مستجاب الدويك مقطوعة موسيقية مستوحاة من القصة.

وأكد شعبان المنفلوطي أن ذلك يساهم في تلاقي الفنون الابداعية والربط فيما بينها بشكل جديد .