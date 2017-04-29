برلين-أ ش أ

أكد مدير المتحف المصرى فى ليبزيج بألمانيا رئيس البعثة الألمانية لحفائر المطرية ديتريش راو أن مصر تستحق أن تحصل على منصب مدير عام منظمة اليونسكو, والمرشحة له السفيرة مشيرة خطاب, مشيرا إلى أن مصر هي الأجدر ثقافيا وتاريخيا واجتماعيا لتولي هذا المنصب.

جاء ذلك على هامش محاضرة ألقاها راو حول مصر والتنقيب عن الآثار, وذلك بمقر السفارة المصرية في برلين تحدث فيها عن الجهود التى بذلتها البعثة المصرية الألمانية على مدار السنوات الماضية والاكتشافات التى توصلت لها, وآخرها تمثال بسماتيك الثاني.

وأكد أن عمليات التنقيب ستستمر بدعم وتجمع سكان حى المطريةمضيفا ان مصر بالنسبة لنا كنز من الاكتشافات, وتاريخها هو تاريخ البشرية والعالم, ويرتبط بواقعنا ويلامسه حتى وقتنا الحالي.