شيشستر-إنجلترا- رويترز

يعكف خبراء بريطانيون على إجراء اختبارات لمحاولة معرفة كيف وصلت نسخة نادرة من إعلان استقلال الولايات المتحدة إلى أرشيف في جنوب إنجلترا.

وخزنت المخطوطة المكتوبة بخط اليد، وهي واحدة من اثنتين فقط، لأكثر من 60 عاما في غرفة وسط مجموعة كبيرة من الوثائق في مكتب سجلات وست ساسكس إلى أن كشفت دانييل ألين وإميلي سنيف وهما باحثتان بجامعة هارفارد النقاب عن أهميتها.

وثمة نسخ أخرى مكتوبة ومطبوعة للإعلان لكن المخطوطة الرسمية الوحيدة الأخرى وهي إعلان ماتلاك تعود إلى عام 1776 ومحفوظة في الأرشيف الوطني بواشنطن.

وقالت ويندي ووكر مسؤولة الأرشيف لرويترز في مكتب السجلات بشيشستر وهي مدينة صغيرة ليست بعيدة عن الساحل الجنوبي لإنجلترا “هذه الوثيقة تثير تساؤلات أكثر مما تجيب”.

وأضافت “كيف وصلت إلى ساسكس وكيف انتهى بها الحال إلى هنا؟ وراء كل هذه الأسئلة هناك أسئلة بشأن متى كتبت وأين كتبت ولماذا ولمن كتبت؟”

ويعتقد الباحثون أن المخطوطة كانت مملوكة في الأصل لتشارلز لينوكس دوق ريتشموند الثالث المعروف أيضا باسم “الدوق المتطرف” لأنه دعم المستعمرين الأمريكيين خلال الحرب الأمريكية الثورية.

وتختلف نسخة ساسكس أيضا عن جميع نسخ إعلان القرن الثامن عشر في أن قائمة الموقعين ليست مصنفة وفقا للولايات. ويقول الباحثون إن ذلك يشير إلى أنها كتبت بتكليف من جيمس ويلسون أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الذين أيدوا دستورا اتحاديا.