القاهرة-أ ش أ

انطلقت اليوم فعاليات الاحتفالية العلمية بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بباب الشعرية والتي نظمتها جمعية محبى التراث القبطي بالتعاون

مع نيافة الأنبا روفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة ووزارتى الآثار والسياحة.

وفى محاضرته , عرض الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام الدراسات الأثرية بسيناء ووجه بحرى بوزارة الآثار المعالم الأثرية

بمحطات طريق التقديس المسيحى منذ القرن الرابع الميلادى من أوروبا عبر الإسكندرية ومنها لنهر النيل لتعبر بعدها بريا إلى سانت كاترين بسيناء ومنها إلى القدس.

وأكد أن منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية كشفت منذ استرداد سيناء عن معالم أقدم رحلة مقدسة للمسيحيين من أوروبا إلى

القدس عبر سيناء وحددت محطات هذه الرحلة المقدسة بطول 575كم عبر شرق وغرب سيناء وهى أقدم رحلة مقدسة للمسيحيين

منذ القرن الرابع الميلادى مع اعتبار أن رحلة العائلة المقدسة هى رحلة خاصة بالعائلة المقدسة نفسها.

وأشار ريحان الى أن المقدسين المسيحيين توافدوا على سيناء بعد الفتح الإسلامى لمصر من كل بقاع العالم لزيارة الأماكن المقدسة بسيناء

وهم آمنين مطمئنين فى ظل التسامح الاسلامى التى سارت عليه الحكومات الإسلامية .