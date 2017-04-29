القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،عن طرح مساحة 10 آلاف فدان بمشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد للبيع بالمزاد العلني،ظهر غد الأحد وذلك بغرض الاستصلاح والاستزراع.

وذكرت الوزارة – في بيان لها اليوم السبت – أن المساحة المطروحة للبيع في المزاد العلني، المقرر عقده بقاعة المتحف الزراعي،منها مساحة 2500 فدان سيتم بيعها في مزاد مغلق على أبناء سيناء فقط،بينما باقي المساحة والبالغة 7500 فدان مفتوح المزاد فيها لأبناء جميع المحافظات بما فيهم أبناء سيناء.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي ضمن توجهات وحرص الحكومة والقيادة السياسية في مصر،لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة في سيناء،وضمان الاستقرار لأبنائها،وتلبية مطالبهم،وإزالة كافة معوقات التنمية الزراعية بها.