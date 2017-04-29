أخبار مصر -د.هند بدارى

قرر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة تشكيل لجنة تضم رؤساء الادارات المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والرقابة والمتابعة وشئون العاملين ، وممثل عن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعدد من المختصين لبدء تفعيل دور وحدات الرصد البيئي بالأحياء ودراسة المشاكل التي تواجهها .

وأشار المحافظ الي ان المحافظة تسعى للوصول إلى نظام لتسجيل المخالفات بالصورة مع تحديد موقعها على خرائط من خلال نظم GPS وإبلاغها للشركات والمتعهدين الذين سيتم التعاقد معهم فور انتهاء عقود شركات النظافة الاجنبية لتتمكن من تلافيها في أسرع وقت .

ودعا الى توثيق المخالفات حتى لا تطعن عليها الشركات مع دراسة توفير إمكانية للمواطنين لابلاغ شكاواهم المتعلقة بالنظافة والعمل على حلها فوراً من خلال تطبيقات المحمول .