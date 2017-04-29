البابا فرنسيس يترأس القداس بحضور أبناء الطائفة الكاثوليكية و العديد من الشخصيات العامة 29-4-2017 2017/04/29 - 12:23 البابا فرنسيس يترأس القداس بحضور أبناء الطائفة الكاثوليكية و العديد من الشخصيات العامة 29-4-20172017-04-29T12:23:51+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة بابا الفاتيكان : ليبارككم الله و ليبارك مصر الحبيبة 29-4-2017 قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يلقى عظة فى القداس بإستاد الدفاع الجوى 29-4-2017 قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس يترأس القداس بإستاد 30 يونيو 29-4-2017 وصول قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لإستاد الدفاع الجوى 29-4-2017 وزير الطيران يشهد ختام مشروع التوأمة المؤسسية بين سلطة الطيران المدنى المصرى و الإيطالى 28-4-2017 البابا فرنسيس : لقد أقمنا قداس على أرواح ضحايا الكنيستين فى مصر 28-4-2017
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