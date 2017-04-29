القاهرة - أخبار مصر

غادر البابا الفاتيكان البابا فرانسيس ستاد «الدفاع الجوي» عقب انتهاء مراسم القداس الإلهي.

ويواصل آلاف المسيحيين الاحتفال في الاستاد وسط أجواء أمنية مشددة.

وأكد البابا – خلال القداس – أن الإيمان الحقيقي هو الذي يجعل الجميع أكثر محبة ورحمة، وهو الذي يحثنا على نشر ثقافة اللقاء والمحبة واحترام الآخر.

وأضاف البابا: “الإيمان الحقيقي هو الذي يُنعش القلوب ويدفعها إلى محبة الجميع دون مقابل، وهو الذي يجعلنا نحمي حقوق الآخرين بنفس القوة التي ندافع بها عن حقوقنا، ويجعلنا أيضا نقف بجوار اليتيم والجريح والمتألم لتقديم العون لكل منهم”.

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